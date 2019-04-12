Yaptığı ilginç resimler ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz'a dikkat çekmeye çalıştı

Kemal Sağlam, 3 yıldır gece gündüz yaptığı ilginç 12 tablo ile dünyadaki teröre ve 15 Temmuz'a dikkat çekti.

Yaptığı 12 tabloda 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe teşebbüsü ve dünyadaki terör olaylarını modern sanatın diliyle, plastik sanatlar (resim, heykel, enstalasyon sanatı vb.) aracılığıyla anlatmaya çalıştı. Sağlam “İki boyutlu olan ‘Resim Sanatı' bu eserlerde 6 boyuta ulaşmaktadır. Öyle ki eserlere bakan izleyicilerde, seyircilerde o dehşet terör gününde eserlerin içinde kendilerini fiziksel olarak görüp empati kurabileceklerdir” dedi.

Teröre karşı tüm insanlığın mücadele etmesi gerektiğini dile getiren Sağlam “Bu bilinç ile şimdiye kadar dünyada hiç bir sanatçının oluşturmadığı eserleri oluşturmaya çalıştık. Bu eserler en başta 15 Temmuz İstanbul, 15 Temmuz Ankara olmak üzere New York, Paris, Londra, İstanbul, Beyrut, Mısır, Suriye, Kudüs, Berlin, St. Petersburg ve Brüksel vb. terör saldırılarına ait eserlerdir. İnsanlığın, yaşanılmış olan bu acıları görerek em-pati kurması ve bu eserlerin 100 yıllarca korunup sergilenmesini arzulamaktayız” ifadelerini kullandı.

Boynuna taktığı idam ilmiği ile ilginç bir görüntü oluşturan Sağlam, en büyük arzusunun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir sergi düzenlemek olduğunu sözlerine eklerken, sergiyi gezen öğrencileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.