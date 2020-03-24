İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı "balaban kuşuna jandarmadan şefkat eli

Artvin’de yaralı halde bulunan ’Balaban’ türü balıkçıl kuş tedavi altına alındı.

Artvin'de yaralı halde bulunan 'Balaban' türü balıkçıl kuş tedavi altına alındı.


Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Torbalı köyünde yaralı kuş olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri beraberindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleriyle kısa sürede olay yerine ulaştı.


Balıkçıl Balaban kuşu olduğunu tespit eden ekipler, yaralı kuşu bulunduğu yerden alarak araçlarıyla ilçe merkezine getirdi. Yaralı ve besinsiz kalan kuşa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğünün veteriner hekimi tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.