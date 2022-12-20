Yaralı halde bulunan kuğu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi

Artvin'in Arhavi ilçesinde dere kenarında yaralı halde bulunan kuğu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale mahallesinde Kapiste Deresinde yaralı halde bulunan kuğuyu kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Şahin Erkan isimli vatandaş kuğuyu bulunduğu yerden çıkartarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı kuğuyu alarak tedavisine başladı. Vücudunda yaralar olduğu tespit edilen kuğu, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.