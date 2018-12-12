Yaralı karaca yavrusuna jandarmadan şefkat eli

Artvin'in Arhavi ilçesinde tüfekle vurulmuş şekilde yaralı olarak bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Derecik köyü yolu üzerinde yaralı karaca olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek karacaya sahip çıktı. Av tüfeği ile yaralandığı ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen yavru karaca, battaniyeye sarılarak Arhavi Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada bir veteriner hekim tarafından ilk muayenesi ve tedavisi yapılan karaca, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Arhavi Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Karaca yavrusu Milli Parklar yetkilileri tarafından geri kalan tedavisi için Kars'taki Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.

Öte yandan jandarma ekipleri karacayı av tüfeği ile vuran kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.