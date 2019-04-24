Yavru ayı köpeklerden kaçarak çıktığı ağaçta mahsur kaldı, imdadına köylüler yetişti

Artvin'in Şavşat ilçesinde köpeklerden korkarak ağaca çıkan yavru ayı, köylüler tarafından kurtarılarak Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Artvin'in Şavşat ilçesi Aşağı Koyunlu köyünde köpeklerden korkarak bir ağacın tepesi çıkan yavru ayı mahsur kaldı. Köyde yaşayan Aşkın Gümüş isimli vatandaş ağaçtan gelen sesleri fark etmesi üzerine, ağaca çıkarak yavru ayıyı bulunduğu yerden kurtardı. Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen yavru ayı, ekipler tarafından muayene edildi. Yavru ayının annesinin ayak izini takip eden ekipler, yavru ayıyı güvenli bölgede yeniden doğaya saldılar.