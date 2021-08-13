İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaylada kamp yapan dağcılara dolu süprizi

Artvin genelinde etkili olan serin hava yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktıArtvin’in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı.

Artvin genelinde etkili olan serin hava yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı


Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşattı. Yusufeli Yaylalar Köyü Hastaf Yaylasında kamp yapan Cihat Bayram ve arkadaşları aniden bastıran dolu yağışını görüntüledi. 10 dakika etkili olan dolunun ardından, her yer bembeyaz oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.