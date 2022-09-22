Yeni Yusufeli için son 7 konut

Artvin'de baraj nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde 2 bin 620 hak sahibi için borçlandırma işlemlerinde sona gelindi. Sadece 7 hak sahibinin teslim almadığı konutlarda borçlandırma işlemi kısa sürede bitmesi planlanıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajında son hazırlıklar yapılıyor. Su tutma işlemiyle birlikte sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalarda sona gelindi taşınma işlemi ise başladı. Tamamlanan konutlar, borçlandırma ve becayiş işlemleriyle hak sahiplerine verilmeye ise geçtiğimiz aylarda başlandı.

Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan çalışmalar sonrası ilk olarak kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere taşınma işlemi başladı. 2 bin 620 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyan ilçede, konut ve iş yeri fiyatlarını belli olmasının ardından hak sahiplerine ev ve iş yerleri teslim edilmeye başlandı.

Borçlandırma ve becayiş yöntemiyle hak sahiplerine teslim edilen konut ve iş yerlerinde anahtar teslimlerinde sona gelindi. 2 bin 620 hak sahibinden sadece 7 hak sahibi konutların teslim almadı.

Edinilen bilgiye göre şuan kadar, 2 bin 620 konuttan, sadece 7 konut sahibinin işlemleri kalırken bu sayı kısa sürede bitmesi planlanıyor. 267 iş yerinden 2 iş yeri sahibi ise işlemlerinin tamamlamadı. Öte yandan sular altında kalan 7 köyde de anahtar teslimleri tamamlanması için çalışmalar sürüyor.