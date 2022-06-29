Yeni Yusufeli mahalle ve caddelerine isim arıyor

Yusufeli Belediye Başkanlığı yeni yerleşim yerinde bulunan mahallelere ve caddelerine yeni isimler arıyor.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemi öncesi sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinin tamamlanması planlanıyor.

150 yıllık tarihine sahip Yusufeli ilçesinin 6 kez yerleşim yeri değiştirilirken, 7. kez taşınmaya hazırlanıyor.

Yusufeli Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden ve farklı duyurularla yeni ilçede yapılan mahallelere isim arıyor. İlçe halkının kamuoyuna sunulan isimleri bölge halkı belirleyecek.

Yeni ilçede düşünülen mahalle ve cadde isimlerinden ön plana çıkanların isimleri ise şöyle oluştu:

"Merkez Mahallesi, Hamzet Mahallesi, Ahalt Mahallesi, Sancak Mahallesi, Vecanget Mahallesi, Çakaloğlu Mahallesi, Livane Mahallesi, Kananet Mahallesi, Çoruh Mahallesi, Kazahora Mahallesi, Kaçkar Mahallesi."

Öte yandan hangi bölgeye hangi isim verileceği ile ilgili oylama yapılacak.