Yeni Yusufeli'nde mahalle isimleri belli oldu

Yapılan oylama sonucunda mahalle isimleri Çoruh, Livane, Sancak, Kaçkar olarak belirlendi.

Yusufeli Barajı sonrası sular altında kalacak olan Artvin'in Yusuf ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor. Yusufeli Belediye Başkanlığınca yeni yerleşim yerinde bulunan mahalle ve caddelerin isimlerini belirlendi.

Kent meydanına kurulan sandık ve internet sitesinden yapılan oylama mahalle isimleri sonucunda Çoruh, Livane, Sancak, Kaçkar olarak belirlendi.

150 yıllık tarihine sahip Yusufeli ilçesinin 6 kez yerleşim yeri değiştirilirken, 7. kez taşınmaya hazırlanıyor.