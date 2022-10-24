Yeni Yusufeli'nin okullarında ilk ders zili çaldı

Artvin'de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde taşınmalar devam ediyor. Yeni ilçede eğitim öğretim için ilk ders zili çaldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı suları altında kalacak olan ilçe merkezi kurumları taşımaya devam ediyor. 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek birinci, dünyanın ise beşinci barajı olma unvanına sahip olacak olan baraj, su tutma işlemine hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde taşınma işlemi başlarken, son olarak öğrenciler ve öğretmenler eski okullarına Cuma günü veda ederek bugün itibariyle yeni okullarında ders başı yaptı. Yeni yerleşim yerinde hizmet verecek olan 10 okulda bin 446 öğrenci sınıflarda yerini aldı. İlk ders zilinin çalmasıyla başlayan heyecan sınıflarda devam etti. AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın katıldığı programda öğrenciler, ilk kez yeni okullarında ders başı yaptı.