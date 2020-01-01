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Yılbaşında Noel Baba kostümü giyerek hasta öğrencilerini ziyaret ettiler

Hastalığı nedeniyle 10 gündür okula gidemeyen ve yılbaşını hastanede geçiren 4 yaşındaki Musab Yusuf Güllü’ye öğretmenleri yılbaşında Noel Baba kostümü giyerek sürpriz yaptı.

Hastalığı nedeniyle 10 gündür okula gidemeyen ve yılbaşını hastanede geçiren 4 yaşındaki Musab Yusuf Güllü'ye öğretmenleri yılbaşında Noel Baba kostümü giyerek sürpriz yaptı. Musab ve ailesi, bu sürpriz karşısında şaşkına göndü.



Alerjik bir hastalık nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinde tedavi gören ve okuluna gidemeyen 4 yaşındaki Musab Yusuf Güllü, yılbaşını ailesiyle birlikte hastane geçirdi. Yılbaşında öğrencilerini yalnız bırakmak istemeyen okul öğretmenleri Noel Baba kostümü giyerek öğrencilerine sürpriz yaptı. Hastane çalışanları ve hasta yakınlarının meraklı bakışları altında Noel Baba kostümüyle hastaneye giren öğretmenlerini karşısında gören Musab ve ailesi, sürpriz karşısında şaşkına göndü. Sınıf öğretmeni Caner Karataş, “Hem yılbaşı gecesi yalnız bırakmamak istemedik hem de geçmiş olsun dileklerimizi sunmak için kendisine Noel Baba kostümlü bir sürpriz yaptık.” diye konuştu.

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