Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının imdadına onlar yetişiyor

Artvin'de çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yetişiyor.

Artvin'de yoğun kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için göl ve sulak alanlara 1 ton civarında yem bırakıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı yollarda ilerleyerek yaban hayvanları için ot, buğday, mısırdan oluşan yemleri doğaya bıraktı. Yemleme çalışmasının kış boyunca devam edeceği öğrenildi.