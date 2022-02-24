Yol kontrolünde durdurulan otomobilden Bizans dönemine ait bin 396 sikke çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir otomobilin içerisinde Bizans dönemine ait bin 396 sikke ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Arhavi ilçe girişi yol kontrol noktasında yapılan arama faaliyeti esnasında bir otomobil durduruldu. N.F.A. isimli kişi yönetimindeki otomobilde jandarma ekiplerince yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 396 sikke ele geçirildi.

Sürücü N.F.A ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan, ele geçirilen tarihi eşyalara el konulduğu ve Erzurum Müze Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.