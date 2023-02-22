Yolu kapalı köydeki hasta, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye getirildi

Artvin'in Borçka ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı olan Camili bölgesinde elektrik akımına kapılan hasta, Gürcistan toprakları üzerinden Hopa Devlet Hastanesine getirildi.

Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası kapanan Gürcistan sınırındaki Camili bölgesinin bulunan Uğurköy'ün yaşayan Halit Yıldız (56) elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Köyde hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna görevli doktoru hastanın sevkine karar verdi.

Köy yolu ulaşıma kapalı olunca Borçka kaymakamlık, Gürcistan konsolosluğu ile protokol yaparak, hastanın Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geçiş izni verildi.

Kar esareti altında olan köyde vatandaşlar, jandarma ve köyde hizmet veren sağlık çalışanları eşliğinde hastayı karla kaplı orman yolundan Gürcistan sınırına götürerek Gürcü ekiplere teslim etti.

Gürcü ekipler hastayı Sarp Sınır Kapısına götürerek yeniden 112 Sağlık çalışanlarına teslim etti

Ekipler yaralı hastayı Hopa Devlet Hastanesine götürürken, hastanın genel durumun iyi olduğu öğrenildi.