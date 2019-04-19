Yusufeli akarsu kano slalom bahar kupası yarışları başladı

Artvin'in Yusufeli İlçesinde Geleneksel Derekapı Festivali etkinlikleri kapsamında Türkiye Kano Federasyonunca düzenlenen "Yusufeli Akarsu Kano Slalom Bahar Kupası Yarışları" İlçesinde başladı.

Barhal Çayı üzerindeki 350 metrelik yapay kano parkurunda gerçekleştirilen yarışlara Artvin, Tunceli, Rize, Trabzon ve Ankara'dan 59 sporcu katıldı.

K1 ve C1 tekne sınıflarında "büyük erkekler-büyük kadınlar", "genç erkekler-genç kadınlar", "yıldız erkek- yıldız kadınlar" kategorilerinde yarışan sporcular 6'sı ters toplam 21 kapının bulunduğu parkurda zaman zaman yağan yağmur ve soğuk havaya aldırış etmeden dereceye girmek için kürek çekti.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, “Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet programında yer alan sezonun ikinci yarışını Yusufeli İlçesinde yapıyoruz. Burada 5 farklı ilden 7 takım 59 sporcuyla mücadele veriyor. Kano bir doğa sporu. Yarışlarımız yağmurlu ve serin bir havada geçiyor. Geçen yılki yarışlarımız güneşli bir havada yapılmıştı. Sporcularımız zorlu doğa koşullarına alışkın olduğu için, soğuk sularda kürek çekmeye de alışkınlar. Yarışlar çok güzel geçiyor. Federasyon olarak hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılabilmek. Bu anlamda sporcularımız önümüzdeki ay Avrupa Şampiyonasına katılacaklar. Akabinde dünya kupaları ve hazırlık kamplarla bu süreci gerçekleştireceğiz. 2019 yılı Eylül ayında da İspanya'da yapılacak kota yarışmalarında umarım hedefimiz kotayı kazanırız" dedi.

İlk gün yarışlarını Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin Yetim, sporcu aileleri ve vatandaşlar izledi.