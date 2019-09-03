Yusufeli Barajı inşaatının etkileyici gece görünümü

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinin tamamlanması için yoğun mesai harcanıyor. Baraj inşaatında vardiya sistemiyle 24 saat çalışmalar devam ediyor. Barajın görünümü gündüz olduğu gibi gecede görenleri etkiliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrili ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 130 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında tamamlanması planlanan baraj için gece gündüz çalışmalar devam ediyor. İşçiler vardiya şeklinde 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi gece görünümü görenleri etkiliyor.

Yüzde 70'i tamamlanan barajın, tamamlandığında 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde inşa edilecek.

Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021 yılının aralık ayında ise elektrik üretimine geçilecek.