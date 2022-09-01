Yusufeli Barajı su tutmak için ilçe merkezinin taşınma işlemini bekliyor

Tamamlandığında 275 metrelik gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nda çalışmalarda sona gelindi. Baraj sus tutma işlemi için ilçenin taşınmasını bekliyor.

Yüklenici firma tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatında çalışmalar 24 saat devam ediyor. Baraj nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin taşınma işlemi bitmesi halinde su tutma işlemi başlaması planlanıyor. 24 Haziran 2021 tarihinde gövde beton çalışmaları tamamlanırken, enerji yapıları, şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaat faaliyetleri ile mansap düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

21 Aralık 2012 tarihinde yapımına başlanan Yusufeli Barajı 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 arttıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.