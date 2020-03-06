Yusufeli barajı yükselmeye devam ediyor

Yusufeli Barajının çalışmalarının koordine edildiği şantiyeyi ziyaret eden DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldılar. Yusufeli Barajı inşaatı sağ sahilde ve Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri çalışma alanlarında inceleme yapan Genel Müdür Yardımcısı Kasap ve beraberindeki heyet daha sonra Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Yusufeli Barajı şantiyesinde yapılan koordinasyon toplantısına katıldı. Kasap "Yusufeli Barajı ülkemizin vizyon projelerinden olmakla birlikte 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin en yüksek ve dünyanın 3. yüksek barajı olacaktır. Gövde yüksekliğinin 190 metreye ulaştığı baraj inşaatında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Toplam 4 milyon m3 gövde hacmine sahip barajda gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

İncelemelere DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap'a Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Ayhan Koçbay Artvin Bölge Müdürü Celal Tokalak, Daire Başkan Yardımcıları, Yüklenici firma yetkilileri ve berberlerindeki teknik heyet eşlik etti.