Yusufeli barajında gövde dolgu çalışmaları devam ediyor

Türkiye'nin en yüksek barajı olma unvanını eline alacak olan Yusufeli Barajı'nda gövde dolgu çalışmaları devam ediyor.

Çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde 275 metre yüksekliği ile kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3. Barajı unvanını elinde bulunduracak olan Yusufeli Barajı'ndaki çalışmalar devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye genelinde 2003-2018 döneminde toplam 156,48 milyar TL yatırım yaptıklarını söyledi. Aydın, bu dönemde 563 adet baraj, 547 HES, 303 adet gölet, 1.332 sulama tesisi, 207 adet toplulaştırma, 236 içmesuyu tesisi, 17 atıksu tesisi, 4 bin 782 taşkın koruma tesisi, 44 hayvan içmesuyu göleti olmak üzere toplam 8 bin 31 tesisi hizmete sunduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin vizyon projelerinde çalışmaların devam ettiğini de belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Dünyanın sayılı büyük barajlarından olan Ermenek ve Deriner Barajlarını tamamladık. Şimdi yeni rekorların altına imza atıyoruz. Tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak olan Yusufeli Barajı inşaatı hızla devam etmektedir” dedi.

Türkiye'nin en yüksek barajı olma ünvanını eline alacak olan Yusufeli Barajı'nda gövde dolgu çalışmalarının ise devam ettiğini kaydeden Aydın, “Baraj çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde olup 275 metre yüksekliği ile kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3. barajıdır. Tesisin kurulu gücü 558 MW olup yıllık elektrik üretimi 1.888 GWh'dır. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 600 milyon TL katkı sağlayacaktır. Baraj inşaatında gövde beton imalatı devam etmekte olup dolgu 60 metre yüksekliğe ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.