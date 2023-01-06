Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 62 metre oldu

Artvin'de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 62 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 44,5 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi 62 seviyesini buldu. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Yaklaşık 1 ay içinde ilçeye ulaşması planlanan su seviyesi 62 metre, depolama miktarı ise 44,5 milyon metreküp seviyesine ulaştı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından baraj inşası ile su tutma görüntüleri paylaştı.