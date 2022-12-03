Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor

Artvin'de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'de sular yükselmeye devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tören sonrası su tutmaya başladı. Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi yükselirken, Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köy ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor. Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü ise barajın son görüntülerini paylaştı.

Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatında çalışmalar devam ediyor. Su tutulan Yusufeli Barajının memba tarafında baraj gölü yükselirken; mansap tarafında nehir yatağı düzenlemesi devam ediyor. Ayrıca derivasyon tüneli tıkaç betonu imalatı hızla devam ediyor. Yusufeli Barajının temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Ülkemizin birinci, Dünyanın beşinci en yüksek barajıdır. Tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl'dır.”