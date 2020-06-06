Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp betonu bugün döküldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen ve ülkemizin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı ve HES projesinde önemli ve kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Toplam 4 milyon metreküp gövde betonunun döküleceği bu eserin 3 milyonuncu metreküp betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ise baraj inşaatından katıldığı törenle döküldü.

Törene Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Yılmaz Doruk, Artvin ve Erzurum AK Parti Milletvekilleri ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl sonuna kadar baraj, gölet, sulama tesisi, arazi toplulaştırma projesi ve taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 449 tane daha çalışmayı hizmete alacaklarını belirterek 2020 yılını büyük hizmetlerin açılışlarıyla taçlandıracaklarını söyledi.

“Tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık 3'te 1'i hidroelektrik enerjiden”

Son 18 yılda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem sayesinde, bir damla suyumuzun bile heba edilmemesi adına, çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Pakdemirli “Bu kapsamda 245 milyar lira tutarındaki yatırımı Milletimizin hizmetine sunduk. Bu yatırım tutarı ile 15 adet Ilısu ya da Yusufeli Barajı yapmak mümkündür. Böylelikle 2019 yılında, ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık 3'te 1'i; yerli, yenilenebilir ve temiz hidroelektrik enerjiden elde edilmiş oldu” dedi.

“Son iki yılda iki Kıbrıs Adası büyüklüğünde araziyi sulamaya açtık”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlamış olduğu imkân ve etkin işbirliği fırsatıyla, 2018 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası, yani iki Kıbrıs adası büyüklüğünde araziyi sulamaya açtıklarını belirten Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

“Böylece yaklaşık 1 milyar 120 milyon Lira zirai gelir artışı sağladık. Sadece 2020 yılının ilk altı ayında ise, 300 bin kişiye istihdam oluşturacak ve ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sağlayacak olan 3,2 milyon dekar arazi sulama projesinin ihalesine çıktık. İnşallah bu projemizi en kısa zamanda hayata geçirerek de, 2023 yılı hedeflerimiz arasında olan sulama alanlarımızı 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarmak adına önemli bir yol kat etmiş olacağız. Yine bu kısa ve verimli dönemde, kamu-özel sektör işbirliği ile tam 45 adet Hidroelektrik Santralini hizmete aldık ve yıllık 9,5 milyar kilowatt saat hidroelektrik enerjisi üretiyoruz. Bu arada içme suyu teminimizi de, 500 milyon m3 daha artırmış olduk.”

“208 metre yüksekliğe ulaştırdık”

Bugün 3 milyonuncu metreküp betonun döküldüğü Yusufeli Barajı ve HES projesinin ülkemizin en hızlı akan nehri üzerinde, Cumhurbaşkanımız tarafından temeli atılan bir proje olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli “Bu proje; sizin liderliğinizde gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlardan sadece birisidir. Yusufeli Barajı ve HES; gövde yüksekliği neredeyse Eyfel Kulesi kadar olan, Dünya'nın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı'nda 10 Temmuz 2018'de gövde betonu dökme çalışmalarına başladık. Barajımızı şu an itibariyle 208 metre yüksekliğe ulaştırdık. Çoruh'ta, Muratlı, Borçka, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı'nı inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise Türkiye'nin en çılgın akan bu nehrine yeni bir gerdanlık daha takıyoruz. Bu gerdanlığın adı Yusufeli Barajı'dır” değerlendirmesinde bulundu.

“Yusufeli Barajı'nın yüzde 79'u bitirildi”

Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 79'luk fiziki gerçekleşme sağladıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli “2021 yılının 4. ayında tamamlamayı planladığımız Yusufeli Barajı faaliyete geçtiğinde, 558 megawatt kurulu güç ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleşecektir. Bu üretim rakamı ise, Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte, ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacaktır. Yine Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon m beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre genişliğinde beton yol yapılabilir. Toplam depolama hacmi yaklaşık 2,1 milyar m3 olan barajda biriktirilecek su; İzmir'in 6 yılda tükettiği suya eşittir” ifadelerini kullandı.

Bakdemirli , barajın Çoruh nehrinin getireceği rusubatı da önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına vesile olacağını belirterek “Çoruh Nehrinde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır. ‘Mühendislik harikası' olarak da ifade edebileceğimiz bu baraj, aynı zamanda insanımızın inandığında neler yapabileceğini de gösteren dev bir eser olarak geleceğe miras kalacaktır” diye konuştu.

“Sadece yol inşaatları çalışmalarında bugüne kadar, 2,1 milyar lira harcandı”

Bu proje ile sadece baraj inşa etmediklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında; yaklaşık 110 km yol, 45 adet tünel, 22 adet köprü ve 92 adet menfez yapıyoruz. Sadece yol inşaatları çalışmalarında bugüne kadar, 2,1 milyar lira harcama yaptık. Bu projeyi yaparken, Zat-ı alinizin de son derece hassas olduğu yeniden yerleşim çalışmalarına çok önem verdik. Vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak belirlediğimiz Yeni Yusufeli İlçesi'ndeki inşaat çalışmalarına vatandaşlarımızı mağdur etmeden, çevreyi koruyarak devam ediyoruz. Bilhassa, talimatlarınız üzerine, yeni Yusufeli yerleşim merkezini yemyeşil bir cennete çevirmek için ağaçlandırma çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz. Ve şunu da özellikle belirtmek isterim ki yeni yerinde Yusufeli, inşallah, ekonomisi, ekolojisi ve sosyal yapısı ile bambaşka bir yerleşim yeri olacaktır.”

Öte yandan törende aynı zamanda yapımı tamamlanan Rize-Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5.Kısım Projesi ile Bayburt Demirözü Barajı Sulaması'nın da açılışları gerçekleştirildi.