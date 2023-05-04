Yusufeli eski ilçe merkezindeki son bina da yıkıldı

Artvin'de Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali nedeniyle sular altında kalan Yusufeli ilçe merkezindeki son bina da dinamitle yıkılarak eski ilçe merkezi tarihe kavuştu.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Baraj havzasında su yüksekliği 126 metreye ulaşırken, ilçe merkezi tamamen sulara gömüldü. Baraj havzası üst tarafından bulunan son yapıda dinamitle patlatıldı. Sular altında kalacak olan binaların hurdaları için yıkılan bina ilçenin son yıkılan binası olmuş oldu.

Yıkılma anı ise Maden Mühendisi Burak Çakır tarafından kayıt altına alındı.