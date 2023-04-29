Yusufeli ilçe merkezi tamamen baraj suları altında kaldı

Artvin'de su tutma işlemi devam eden Yusufeli Barajı'nde su seviyesi 126 metreye ulaşırken, ilçe merkezi tamamen sulara gömüldü. İlçe merkezinin eski ve son hali fotoğraf karelerine yansıdı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Baraja yakın olan Irmakyanı ve Yeniköy köylerinin yanı sıra merkez ilçe de sonunda tamamen sulara gömüldü. Kazımkarabekir mahallesi, Ahalt mahallesi, Hasanağa mahallesi ve Merkez mahallesi olmak üzere toplam 4 mahalle ve ilçe merkezi baraj sularının altında kaldı. İlçenin ortasından gecen Barhal çayının etrafına inşa edilmişi yerleşim yerinin yıllar önce çekilen fotoğrafı ve sulara gömülmüş fotoğrafı ise hüzünlendirdi.

Öte yandan bugün itibariyle baraj havzasında depolanan su miktarı 398,67 milyon metreküpe, su seviyesi 630,18 kotuna, su yüksekliği de 126,68 metreye ulaştı.