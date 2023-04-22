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Yusufeli Kaymakamı Kurt: "Heyelan beklenen bir durumdu"

Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kurt, Artvin’in Yusufeli ilçesindeki heyelanın beklenen bir durum olduğunu, gerekli tedbirin alındığını açıkladıArtvin’in Yusufeli ilçesindeki Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde yeni yerleşim yeri için yapımı devam eden viyadük ayaklarının bulunduğu alanda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kurt, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki heyelanın beklenen bir durum olduğunu, gerekli tedbirin alındığını açıkladı


Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde yeni yerleşim yeri için yapımı devam eden viyadük ayaklarının bulunduğu alanda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanla ilgili açıklama yapan Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kurt, "22 Nisan 2023 tarihinde Yusufeli ilçemizde imalatı devam eden Yusufeli Merkez Viyadüğünün sol yanındaki yamaçta heyelan meydana gelmiştir. Konu ile ilgili Karayolları yetkilileri ve firma yetkililerinden alınan bilgiye göre bahse konu heyelanın beklenen bir durum olduğu ve viyadük ayaklarında gerekli tedbirin alındığı, viyadük imalatında herhangi bir aksama meydana gelmeyeceği ve Pazartesi günü itibari ile imalatın planlanan şekilde devam edeceği bilgisi alınmıştır. Konu Kaymakamlığımızca da takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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