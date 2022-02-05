Yusufeli yeni yerleşim yerinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde iş makinesinin devrilmesi sonucunda bir işçi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında yapılan yeni yerleşim yerinde çalışan operatör Yakup Aktaş'ın kullandığı iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen iş makinesinin içinde bulunan Operatör Aktaş kazadan yaralı olarak kurtulurken, iş makinesinde bunun bir diğer işçi Şaban Ali Köse ise devrilen iş makinesinin altında kaldı.

Köse olay yerinde hayatını kaydetti. Köse'nin cansız bedeni yaklaşık bir saat süren çalışma neticesinde bulunduğu yerden çıkartıldı. Ölen işçinin cesedi Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.