İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yusufeli'de 20 dakikalık yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinde 20 dakika etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinde 20 dakika etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları ile bodrum katlarını su bastı.



Artvin'in Yusufeli ilçesinde 20 dakikalık yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ilçede kısa süreliğine elektrikler kesilirken cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanarak ilçede yaşam kısa süreliğine olumsuz etkilendi. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, sağanak yağışın ilçede endişeye neden olduğunu aktararak yağışa bağlı olarak ilçe merkezinde birkaç ev ve iş yerini su bastığını belirterek, "Afet boyutunda büyük bir maddi hasar olmadı" dedi.


Öte yandan 20 dakikada süren yağmur esnasında metre kareye 26 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.