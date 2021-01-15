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Yusufeli'nde çıkan yangın korkuttu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde beş katkı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde beş katkı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.


Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangında, beş katlı binanın çatı katında gece yangın meydana geldi. Ersis caddesinde bulunan Ahmet ve Mustafa Kara kardeşlere ait beş katlı binanın çatı katında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Öte yandan, yangının çıktığı sokakta bulunan bazı vatandaşların da panikle sokağa çıktığı görüldü. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

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