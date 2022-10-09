İhlas Haber Ajansı

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Yusufeli'nde dereler taştı, yollar çamurla kaplandı

Artvin’de etkili olan dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bıraktı.

Artvin'de etkili olan dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bıraktı. Derelerin taştığı Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yeri ve mevcut ilçe merkezi cadde ve sokakları çamurla kaplandı.


Artvin'de etkili olan yağışlar Yusufeli ilçesinde kendini dolu olarak gösterdi. İlçe merkezinde 15 dakika süren dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İlçede dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bırakınca taşan dereler heyelana neden oldu. Cadde ve sokaklar ise çamurla kaplandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, yüksek köylerde kuvvetli yağışın devam ettiği ve sel riski olduğu bildirildi.

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