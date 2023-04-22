Yusufeli'nde heyelan meydana geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden viyadük ayakların yanında bulunan yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde yeni yerleşim yeri için yapımı devam eden viyadük ayaklarının bulunduğu alanda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Viyadüğün yan tarafında bulunan yamaçta yapılan açık kazı destekleme betonlarının bulunduğu alanda gerçekleşen heyelanda, edinilen bilgiye göre can kaybı ve yalanma olmazken, heyelan anı ise saniye saniye cep telefonu kamera yansıdı.