Yusufeli'nde taşınma resmen başladı

Artvin'de Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçe merkezinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yeni ilçe merkezine taşınma işlemi başladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajında su tutma işlemi nedeniyle son hazırlıklar yapılıyor. Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan çalışmalar sonrası hak sahiplerinin evlerine yakın zamanda taşınmaya başlayacağı belirtilirken, dün akşam saatlerinden itibaren yeni ilçe merkezine taşınmanın başladığı ilçede kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe merkezindeki binalarındaki eşyalar kamyonlara yüklendi.

Kamyonlar Türk bayrakları ile süslenirken, Hükümet Konağı'nın önünde yapılacak duanın ardından kamyonlar yeni ilçe merkezine doğru yola çıkacak.

Öte yandan 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyan ilçede, konut ve iş yeri fiyatlarının belli olmasının ardından hak sahiplerine ev ve iş yerlerinin ise teslimi sürüyor.