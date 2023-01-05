Yusufeli'nde yakıt istasyonu yakınında korkutan yangın

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yakıt istasyonu yakınında bulunan bir binada çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde bir binada akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın yan tarafında yakıt istasyonu bulunması korkuya neden oldu. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipler ve gönüllü itfaiyeciler eşliğinde kısa sürede kontrol altına alınırken, binaların boşaltılmış olması facianın önüne geçti.