1 Mayıs işçi bayramı Didim'de kutlandı

1 Mayıs İşçi Bayramı Didim'de etkinliklerle kutlandı. İlçedeki sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin de katılımı ile yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe işçilere destek vermek amacıyla Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay da katıldı. Belediye önünden başlayıp Cumhuriyet caddesi üzerinden Kent Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe sendikaların yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verdi. Emniyet güçleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleirnin alındığı yürüyüş ve 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında çalışanlar haklarından söz edip taleplerini sıraladı.

Kent meydanında kutlamalara yaklaşık 1500 kişi katılırken, saygı duruşunun ardından konser verildi. Şiirlerin okunduğu kutlamalarda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Kutlamalar halayların çekilmesiyle olaysız olarak sona erdi.