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1 metrelik boşluğa düşüp ayağını kırdı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi düz yolda yürürken görmediği boşluğa düşerek ayağını kırdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi düz yolda yürürken görmediği boşluğa düşerek ayağını kırdı.


Olay saat 23.30 sıralarında Camiatik Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden Birkan Ç. düz yolda yürürken 1 metrelik boşluğu görmedi ve düştü. Acı içinde yerde kıvranan gencin yardımına vatandaşlar koştu. Olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Ayağı kırılan Birkan Ç. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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