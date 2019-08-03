Kuşadası Belediyesi'nin desteği ile Türkiye Tıp Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen 10. Halk Sağlığı Yaz Okulu Kuşadası'nda yapıldı. 4 gün süreyle Kuşadası'nda gerçekleşen 10. Halk Sağlığı Yaz Okulu'na Türkiye'de eğitim veren 82 Tıp Fakültesi'nden öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Türkiye'de 55 binden fazla Tıp Fakültesi öğrencisini temsil eden Tıp Öğrenci Birliği bu sene “Halk Sağlığı Felsefesi” sloganıyla 10'uncusunu organize ettikleri Halk Sağlığı Yaz Okulu'nu Kuşadası'nda düzenledi. Vizyonu gelecegin hekimlerinin bilgilerini, bakıs acılarını ve becerilerini gelistirmek olan Türkiye Tıp Öğrenci Birliği birliğinin 10. Halk Sağlığı Yaz Okulu'na katılan öğrenciler Tıp alanında önemli deneyimler kazandı. 10. Halk Sağlığı Yaz Okulu programı içerisinde yer alan “Karbon Ayak İzi Sıfır” projesi sayesinde öğrenciler çevreci bir bakış açısı kazandı.

10. Halk Sağlığı Yaz Okulu'nun Kuşadası'nda düzenlenmesine büyük katkı sunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkürlerini ileten Türkiye Tıp Öğrenci Birliği Üyeleri, önümüzdeki senelerde benzer organizasyonlarla yeniden Kuşadası'nda bulunmak istediklerini ifade etti.