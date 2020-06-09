10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan yağma suçlusu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Birden Fazla Kişi ile Yağma, Hakaret, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması "suçlarından aranan ve hakkında 10 yil 3 ay kesinlesmis hapis cezası bulunan H.Ş. isimli bir kişinin Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen asayiş ekipleri, H.Ş.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen H.Ş., tutuklanarak ceza evine gönderildi.