İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

10 yıl hapis cezası bulunan suçlu yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında nitelikli yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde kaçmaya çalışırken yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında nitelikli yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde kaçmaya çalışırken yakalandı.


Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin (41) saklandığı evi tespit etti. Evin etrafını saran ekipler evden aniden çıkıp kaçmaya başlayan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüpheli çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.