10 yıl hapis cezası bulunan suçlu yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında nitelikli yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde kaçmaya çalışırken yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında nitelikli yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde kaçmaya çalışırken yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin (41) saklandığı evi tespit etti. Evin etrafını saran ekipler evden aniden çıkıp kaçmaya başlayan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüpheli çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.