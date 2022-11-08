10 yıl hapis cezası ile aranıyordu, Jandarma yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Efeler ilçesinde yapılan operasyonda “Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama “ suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan (E.K) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.