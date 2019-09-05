100 kadın anıt ağacın altında tezgah açıp para kazanacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Koçarlı'nın Çakırbeyli, Sultanhisar'ın Kavaklı ve Bozdoğan'ın Kemer mahallerinde açtığı köy pazarlarına bir pazar daha ekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yerel kalkınma projelerinden olan "Köy Pazarları" projesiyle Germencik'in Selatin Mahallesi'nde de bir köy pazarı açılacak. Mahallede dün akşam yapılan pazar toplantısında yaklaşık 100 kadın 45 tezgâh için başvuruda bulundu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından pazarın tanıtımı yapılırken özellikle mahallenin kadınları pazarın bir an önce açılması için heyecanlı olduklarını söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallede altyapı çalışmalarına başlanırken mahalleliler de yaşanmış deneyimlerden yararlanmaları için geçen hafta Selatin Köy Muhtarı Kerim Çetin'le birlikte Çakırbeyli Köy Pazarı'nda misafir edilmişti. Çakırbeyli Mahallesi'nde gördüklerinden etkilendiklerini söyleyen mahalleliler kendi mahallelerinde de benzer bir pazar kurulmasını çok istediklerini söyledi.

"Özlem Başkan'ın desteği bizimle"

Mahalle meydanındaki 800 yıllık anıt çınar ağacının altında yapılan toplantıda konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Bizim her köyümüz inci tanesi gibi, hepsinin farklı bir değeri var. Selatin de bunlardan bir tanesi. Biz pazarı açmak için niyet ettik, fakat bundan sonra pazarın ayakta kalması siz kadınların sayesinde olacak. Yanıbaşımızda bir Şirincemiz var. Onlar yapabiliyorsa bizler de yapabiliriz. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarını ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sonsuz desteğini arkamıza aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kadınlar iş sahibi oluyor

Mahallelilerden Nazife Türkmen mahallesinde açılacak köy pazarı için ismini yazdırdığını söylerken pazarda sarma, sac böreği, bulgur, makarna, zeytinyağı, zeytin ve incir satmayı planladığını ifade edip "İnşallah iyi olacak" dedi. Türkmen, kazancıyla ev ekonomisine katkı sağlayıp çocuklarının ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.

İki arkadaşıyla birlikte bir pazar tezgâhı için isimlerini yazdırdıklarını söyleyen Hafize Erduman "Biz üç arkadaşız. Elişi yapıyoruz, doğal ürünlerimiz var, onları satmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

'Pazarda down sendromlu çocuğum için tezgâh açacağım'

Down sendromlu bir çocuğunun olduğunu, pazara da çocuğu için başvurduğunu söyleyen Gülten Bozdağ "Pazarda organik yerli ürünlerimizi satacağım. Down sendromlu oğlum İsmet için bu pazarda tezgâh açacağım. Bu pazar inşallah onun geleceği için bize katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e bize önayak oldukları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.