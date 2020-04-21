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100. yılda kardeş kente Atatürk heykeli

Efeler Belediyesi Meclisi’nin 03 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen toplantısında Yozgat İli Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Belediyesi ile ekonomik, kültürel ve turistik açıdan iletişim kurmak amacıyla “Kardeş Kent” bağının kurulması ile “Kardeş Kent Protokolü” imzalanmıştı.

Efeler Belediyesi Meclisi'nin 03 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen toplantısında Yozgat İli Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Belediyesi ile ekonomik, kültürel ve turistik açıdan iletişim kurmak amacıyla “Kardeş Kent” bağının kurulması ile “Kardeş Kent Protokolü” imzalanmıştı.


Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı'nın isteği üzerine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından, Uzunlu İlçesi'ne, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihin 100'üncü yılında Atatürk heykeli gönderildi.


Gönderilen hediye üzerine Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar, “Milli egemenliğimizin sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a isteğimizi kırmayıp, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini ilçemize armağan ettiği için Uzunluda yaşayan vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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