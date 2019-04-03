105 yaşında hayata yeniden tutundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Elife Boyacı, uzun süredir çare aradığı kalp rahatsızlığından Aydın'da uygulanan tedaviyle kurtuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Elife Boyacı, bulunduğu bölgedeki birçok hastaneye rahatsızlığı nedeni ile başvurdu. Her seferinde ilaç tedavisi önerilen Boyacı, kendisini iyi hissetmedi. Yakınlarının önerisi üzerine Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan özel bir hastanenin kardiyoloji polikliniğine getirilen Emine Boyacı, Kardiyoloji Uzmanı Dr. İlker Bayrak tarafından muayene edilerek anjiyo yapılmasına karar verildi. Yapılan anjio ile kalbine stent takılan Boyacı, sağlığına kavuşturuldu.

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Kardiyoloji uzmanı Dr. İlker Bayrak, “Emine teyze bize geldiğinde oldukça halsiz ve bitkindi. Yaptığımız tetkikler sonrası anjiyo olmasına karar verdik. Yaşından dolayı endişelerimiz olmadı değil, ancak tecrübeli kadromuz ve alt yapımıza güvenerek bu riski göze aldık. Anjiyo esnasında bir damarına stent takarak 1 gün boyunca müşahede altında hastanemizde kaldı. Ertesi gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bu yaşta onu yeniden sağlığına kavuşturabilmek hepimizi mutlu etti. Güçlü kadromuz ile tecrübeli ekibimiz ile yedi yirmi dört hastalarımızın hizmetindeyiz” dedi.