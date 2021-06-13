İhlas Haber Ajansı

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11 bin 500 TL değerinde sahte para ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları operasyonda 11 bin 500 TL sahte para ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri yaptıkları operasyonda 11 bin 500 TL sahte para ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli de çok miktarda sahte parayı piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik operasyonda 230 adet sahte 50 TL ele geçirildi. Nazilli KOM Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda ele geçirilen sahte paralarla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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