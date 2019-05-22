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11. Forum Aydın Tenis Turnuvası başladı

Aydın ve çevre illerin çekim merkezi Forum Aydın’ın 11.

Aydın ve çevre illerin çekim merkezi Forum Aydın'ın 11. kez düzenlediği ve geleneksel hale gelen Tenis Turnuvası, 100. yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda başladı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bu özel organizasyonda heyecan 15 Haziran'a dek sürecek.



11. Forum Aydın Tenis Turnuvası, yetişkinlerde Veteran Tek Bayanlar, Veteran Tek Erkekler, 16-44 ve 45 üstü, Teşvik Tek Bayanlar, Teşvik Tek Erkekler olmak üzere pek çok kategoride kıyasıya mücadeleye sahne olacak. Çocuklar ise 8, 9, 10, 12, 14-16 yaş gruplarında maçlar yapacak. 15 Haziran 2019 tarihinde son bulacak olan bu heyecanlı mücadelenin kazananları, 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreninde kupa ve madalyalarına kavuşacak.

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