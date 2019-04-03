11 suçtan 6 yıl hapisle aranan zanlı tekne motoru çalarken yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 11 ayrı suçtan aranan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, tekne motoru çalmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız olarak devam ediliyor. Yapılan çalışmalarda Didim ilçesi Akbük Mahallesi Liman bölgesinde marinada bağlı bulunan tekne ve botlara ait motorlarının çalınacağı duyumu üzerine bölgede gerekli tedbirler alındı.

Jandarma asayiş timlerince sabaha karşı saat 05.30 sıralarında bölgede yapılan kontrolde, şüphelinin tekne motoru söktüğü tespit edildi. Suçüstü yapılacağı esnada, jandarma devriyesini fark ederek kaçmaya çalışan şüpheli, yapılan takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Yakalanan G.B. isimli şüphelinin 11 suçtan arandığı ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Sevk edilen G.B. tutuklanarak, Söke Kapalı Cezaevine konuldu.