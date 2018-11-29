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11 yıl hapisle aranan zanlı bu kez polisten kaçamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz ay polisin yaptığı operasyondan kaçan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı saklandığı apartman dairesinde kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz ay polisin yaptığı operasyondan kaçan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı saklandığı apartman dairesinde kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 18 ayrı suç dosyasından aranan Cihan K. isimli zanlının Orta Mahalle 209 sokak içerisinde bir apartmanda olduğu belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon ile Cihan K. saklandığı apartman dairesinde kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan, sonra mahkemeye sevk edilen Cihan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cihan K. geçtiğimiz ay içerisinde Orta Mahalle'de özel harekat polislerinin de katıldığı bir operasyonda gecenin karanlığından faydalanarak saklandığı inşaat halindeki bir apartmandan izini kaybettirmişti.

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