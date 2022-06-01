11 yıl önce berbere gitti bir daha saçları çıkmadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 2009 doğumlu Koray Halil, 2010 yılında ailesi tarafından saçlarını kestirmek için berbere götürülünce hayatı karardı. Berberden döndükten bir süre sonra saçları tamamen dökülen ve yaklaşık 11 yıldır saçı olmayan 13 yaşındaki Koray Halil için Kuşadası Belediyesi seferber oldu.

Saçı olmadığı için okulunda da ciddi sıkıntı yaşayan Şerife ve Salih Halil çiftinin çocukları Koray Halil, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Küçük Koray'dan örnekler alındı. Koray'ın, patoloji raporu doğrultusunda tedavi edilerek yeniden saçlarına kavuşacağı belirtildi.

Kuşadası merkez İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk sahibi Şerife ve Salih Halil çifti, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak 13 yaşındaki oğulları Koray Halil'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle saçlarının, kaşlarının ve kirpiklerinin döküldüğünü ve bu durumun küçük Koray'ın psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, yardım talebinde bulundular. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı üzerine hemen harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, küçük Koray'ın tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu aldı.

Halil ailesi, Kuşadası Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen araçla İstanbul'a götürüldü. Aileye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Sosyolog Filiz Çelik de eşlik etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu'nun tedavisini üstlendiği Koray Halil'den patolojik örnek alınarak incelenmek amacıyla laboratuvara gönderildi. Prof. Dr. Server Serdaroğlu, 1 ay içerisinde çıkacak patoloji raporu doğrultusunda tedaviye başlanacağını ve küçük Koray'ın iyileşmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Gerekli tetkik ve muayenelerin ardından Kuşadası'na dönen Halil ailesi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sunduğu destekten dolayı teşekkür etti. Oğlunun bir buçuk yaşına kadar saçı, kaşı ve kirpiği olduğunu belirten anne Şerife Halil, “Eşim o zaman oğlumuzu berbere götürmüştü. Bir ay sonra saçları bir anda dökülmeye ve kelleşmeye başladı. Eşim Salih Halil, oğlumuzu Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürdü. Doktorlar saç köklerinin öldüğünü ve vücudun kabul etmediğini söylediler. Saç nakli yapılabileceğini ancak çocuk daha küçük olduğu için yapılmamasının daha doğru olacağını belirttiler. Koray okulda başarılı bir öğrenciydi, dersleri çok iyiydi. Ancak arkadaşları alay ettiği için eve ağlayarak geliyordu ve okula gitmek istemiyordu. Biz de bu duruma çok üzülüp bir çözüm yolu arayışına girdik. Bu süreçte Kuşadası Belediyesi'ne ulaştık ve hemen yetkili merciler bizimle iletişime geçti. Başkanımız Ömer Günel evimize kadar gelip bizimle ilgilendi. Verdiği sözde durup bize özel araç tahsis ederek İstanbul'da oğlumun tedavi görmesini sağladı. Yüreğimizde yeniden bir umut oluştu, inşallah çocuğumuz saçlarına yeniden kavuşacak” diyerek Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

“İnşallah saçlarıma kavuşacağım”

Saçlarına kavuşacak olmanın hayalinin bile kendisini mutlu ettiğini belirterek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür eden Koray Halil, arkadaşlarına da seslenerek kendisi gibi saç sorunu olan kişilerle alay edilmemesini istedi.