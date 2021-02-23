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112 Acil Çağrı Merkezi yarın hizmete başlıyor

Aydın genelinde tüm acil çağrıların tek numara altında toplanmasına olanak sağlayacak olan 112 Acil Çağrı Merkezi, yarın itibariyle hizmet vermeye başlayacak.


Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında sona gelindi. Yarın itibariyle hayata geçirilecek olan uygulamada Aydın genelinde polis, itfaiye gibi acil numaraları aramak isteyen vatandaşlar, artık tek bir numarayı arayabilecek. Tüm acil çağrılar 112 numarası altında tek bir çatıda toplanırken, 112 Acil Sağlık Merkezi içerisinde çağrı merkezinde bulunan 49 personel 7/24 esasıyla Aydınlılara hizmet verecek. Teknik altyapısında yerli ve yeni nesil yazılım kullanılacak merkezde tüm çalışmalar tamamlanırken 112 Acil Çağrı Merkezi, yarın hizmet vermeye başlayacak.

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