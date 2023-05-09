Aydın'da neredeyse haftanın yedi günü sokak ortasında yığılıp kalan ve hastaneye kaldırılan şahıs sonunda 112 ekiplerini ve vatandaşları çileden çıkardı. Alkollü olduğu ileri sürülen ve sürekli sağlık görevlilerini meşgul ettiği belirtilen isminin M.E olduğu belirtilen şahsın vaktini ayıkken sokakta, sarhoşken hastanede geçirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'da okullar bölgesinde yere yığılıp kalan bir vatandaşı gören çevre sakinleri durumu 112 ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri oldukça tanıdık buldukları sima ile görüşüp şahsı sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Şahsın sürekli bu şekilde sağlık görevlilerini meşgul ettiğini ileri süren vatandaşlar alkollü şahsa tepki gösterdi. Haftanın her günü gelen ihbarlarla M.E. isimli şahsı bu şekilde hastaneye taşıdıklarını belirten 112 görevlileri artık şahsın bu durumundan bıktıklarını belirtti.