12. Ege İlleri Tanıtım Fuarında ADÜ'ye büyük ilgi

AYDIN (İHA) – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri fuarında açtığı stant büyük ilgi görüyor.

Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM Platformunca düzenlenen "12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri, Ankara ANFA Altınpark Fuar Alanı'nda devam ediyor. Tanıtım günlerinde açılan stantları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Aydın Adnan Sezgin, katılımcı illerin milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat ile vatandaşlar ziyaret etti.

Adnan Menderes Üniversitesi'nin de katıldığı fuarda Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği ADÜ standı, siyasilerin de ilgisini çekti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere Aydın milletvekilleri ve birçok bürokratın ziyaret ettiği stantta Aydın'ın en büyük markalarından ADÜ'nün Torku Modeli ile markalaşma yolunda önemli adımlar attığı, son dönemde Teknokent, çalıştaylar ve uluslararası sempozyumlarla Aydın'a önemli bir hareket getirdiği vurgulandı.

Bu yıl Aydın ilinin ev sahipliğinde yapılan ve Ege Bölgesi'ne özgü ürünlerin Ankaralılarla buluştuğu tanıtım günleri etkinliği, 1 Aralık 2019 tarihi saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.