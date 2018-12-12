12. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları eğitimi Kuşadası'nda başladı

Yerel Mavi Bayrak Sorumluları eğitimi Kuşadası'nda başladı.

Açılış törenine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje İnşaat Daire Başkanı Volkan Uzun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır, Van Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı Temsilcisi Tolga Yücel katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Epikmen, Mavi Bayrak'ın dünya üzerindeki en güçlü eko etiket olduğunu belirterek önemli olanın kriterleri yerine getirmek değil, bu kriterleri korumak olduğunu söyledi. Kendi şehirlerinde örnek uygulamalarla çevrenin korunmasına katkı sağlayan tüm yöneticilere teşekkür eden Epikmen, bu çalışmaların uluslararası düzeyde değerlendirildiğini ifade etti.

Epikmen'in ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, çevrenin ve doğanın korunması ile ilgili çalışmalara çok büyük bir önem verdiklerini belirterek doğal kaynakları kullanırken dikkatli olmanın önemine dikkat çekti. Son yıllarda doğal kaynakların tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Kayalı, “Kuşadası Belediyesi olarak toplumda çevre bilincinin oluşması ile ilgili çalışmalara ve doğal kaynaklardan sürdürülebilir bir anlayışla istifade etmek konusuna özel bir önem veriyoruz. Bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalar nedeniyle TÜRÇEV tarafından son dört yılda iki kez ödüllendirilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu olan Mavi Bayrak ile ilgili böylesine önemli bir toplantıyı Kuşadası'nda düzenleyen TÜRÇEV'e ve bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Yücel, çevreyi koruma algısının oluşabilmesi ve çevre bilincinin yerleşebilmesi için öncelikle zihinsel bir dönüşüm gerektiğini vurgulayarak bu konuda yerel yönetimler, merkezi yönetim ve merkezi yönetimin taşra teşkilatlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Yücel'in ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje İnşaat Daire Başkanı Volkan Uzun, Bakanlığın Mavi Bayrak konusunda yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi aktarırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır, Belediyeler İçin Sıfır Atık Projesi konusunda bir sunum yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe, Mavi Bayrak alma süreci ile ilgili, WWF Türkiye Temsilcisi Tolga Yücel ise Akdeniz'de plastik kirliliği ile ilgili bir sunum yaptı.

15 kıyı kentinden 36 belediye, 7 turizm birliği ve yerel derneği temsil eden 100'ün üzerinde temsilcinin katıldığı 3 günlük eğitim toplantısının sonunda katılımcılara Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Eğitim Sertifikası verilecek.